Продажу генетически модифицированных помидоров одобрили в Японии

https://static.news.ru/photo/0938dc42-3c6c-11eb-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Японии начнётся продажа генно-модифицированных помидоров. Решение приняла экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Это первый случай, когда власти разрешили продажу таких продуктов. Модифицированные помидоры имеют увеличенный объём аминокислот для понижения кровяного давления. Сорт томатов был разработан Университетом Цукубы совместно с компанией Sanatech Seed. Минздрав страны заявил, что в этих помидорах нет генов, которые отсутствуют в обычных томатах, сообщает японское общественное телевидение.

В 2019 году в Японии был принят закон, разрешающий продажу продуктов с ГМО после получения соответствующего одобрения от специальной комиссии Минздрава.

В России с 16 апреля действует постановление правительства, упрощающее доступ на рынок генно-модифицированной сои. Она используется для кормов животных. В ведомстве отметили, что допуск соответствующих товаров в страну обеспечит сырьём животноводческие предприятия. За его качеством проследит Россельхознадзор.

Согласно опросам общественного мнения, россияне неоправданно боятся генно-модифицированных продуктов. В июле 2018 года ВЦИОМ установил, что 79% опрошенных считают, что такие продукты «крайне опасны для организма человека». Лишь каждый десятый россиянин (12%) заявил, что продукты с ГМО безвредны для организма человека. При этом опрошенные NEWS.ru генетики развеяли страхи граждан, ведь негативное воздействие продуктов с модификациями генов не доказано.