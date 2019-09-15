https://static.news.ru/photo/258fe564-d7bb-11e9-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhold Tscherwitschke / CHROMO/Global Look Press

Стоматологи Китая назвали причиной зубной боли, которую 15-летний юноша терпел более года, опасную опухоль.

Житель города Ханчжоу сначала чувствовал незначительный дискомфорт во рту, но не обращал на это внимания. Когда дошло до того, что из-за боли он не смог самостоятельно выйти на улицу, родители насильно отвели сына в больницу, передаёт China Press .

Врачи обнаружили у подростка амелобластому — медленно растущую опухоль. Если её неправильно удалить, пациент может навсегда потерять возможность самостоятельно есть. За год, пока китаец терпел боль, она заполнила пятую часть нижней челюсти.

Операция прошла успешно, в ближайшее время подростку установят челюстной имплантат.

Ранее News.ru писал, что стоматологи в Индии столкнулись с весьма необычным случаем. В больницу Савитха был доставлен мальчик, у которого во рту обнаружили 526 лишних зубов. Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время медикам удалось вырвать более пятисот наростов.