При пожаре в Китае погибли 11 человек

Фото: Lin Shanchuan/Xinhua/Global Look Press

Не менее 11 человек погибли в результате пожара на одном из промышленных объектов в провинции Чжэцзян на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, огонь возник в понедельник, 17 апреля, около 14:00 по времени Пекина (09:00 мск) в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа.

На место происшествия прибыли пожарные и медики. Были организованы спасательные работы.

Причины происшествия устанавливаются. Начато следствие.

Ранее в московской школе № 1158, расположенной в доме 19, корпус А по Сумскому проезду, произошел пожар, рассказали в пресс-службе управления МЧС по городу. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Дети и преподаватели смогли покинуть здание школы самостоятельно до приезда сотрудников экстренных служб.