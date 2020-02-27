https://static.news.ru/photo/611ed344-59fa-11ea-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Халтмаагийн Баттулга Фото: presidentMGL/facebook.com

Однодневный визит в КНР стал причиной двухнедельной изоляции лидера Монголии Халтмаагийна Баттулги от общества. У президента и сопровождавших его в поездке официальных лиц взяли анализы на наличие в организме коронавируса.

Меры приняты для предотвращения проникновения COVID-19 в азиатскую страну, уточняет агентство МОНЦАМЭ.

Баттулга находится в клинике в Улан-Баторе, а сопровождавшие его люди — в реабилитационном санатории в горном ущелье.

Ранее власти Монголии приостановили до 30 марта работу детских садов, школ, учебных центров и вузов на фоне вспышки коронавируса в соседнем Китае, писал NEWS.ru.