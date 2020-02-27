Однодневный визит в КНР стал причиной двухнедельной изоляции лидера Монголии Халтмаагийна Баттулги от общества. У президента и сопровождавших его в поездке официальных лиц взяли анализы на наличие в организме коронавируса.
Меры приняты для предотвращения проникновения COVID-19 в азиатскую страну,
Баттулга находится в клинике в Улан-Баторе, а сопровождавшие его люди — в реабилитационном санатории в горном ущелье.
Ранее власти Монголии приостановили до 30 марта работу детских садов, школ, учебных центров и вузов на фоне вспышки коронавируса в соседнем Китае, писал NEWS.ru.
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