Президента Индонезии обвинили в пренебрежительном отношении к воздуху

Президента Индонезии Джоко Видодо обвинили в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице страны Джакарте. Соответствующее решение принял местный суд. Об этом сообщает журнал Time.

Судья Сайфуддин Зухри рассмотрел иск активистов, поданный на правительство страны в 2019 году. В своей жалобе экологи написали о плохом качестве воздуха в столице из-за превышения допустимых норм по выбросам. Индонезия постоянно входит в топ стран мира по неблагоприятной ситуации с атмосферой. Согласно индексу IQAir, Джакарта, население которой составляет десять млн человек, имеет в среднем 39,6 балла, а это указывает на высокое содержания в воздухе вредных примесей.

Суд установил Видодо требования «о принятии решительных и адекватных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице». Ответственность за выполнение приговора будет лежать не только на президенте, но и на губернаторе Джакарты, а также чиновниках, отвечающих за решение проблем экологии.

Ранее около тысячи защитников окружающей среды устроили в Белграде «экологическое восстание». Активисты призвали к отставке чиновников, ответственных за загрязнение природы и прекращение вырубки лесов ради строительства мини-ГЭС.