Президента Индонезии обвинили в пренебрежительном отношении к воздуху

Президента Индонезии Джоко Видодо обвинили в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице страны Джакарте. Соответствующее решение принял местный суд. Об этом сообщает журнал Time.
Судья Сайфуддин Зухри
Суд установил Видодо требования «о принятии решительных и адекватных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице». Ответственность за выполнение приговора будет лежать не только на президенте, но и на губернаторе Джакарты, а также чиновниках, отвечающих за решение проблем экологии.
Ранее около тысячи защитников окружающей среды устроили в Белграде «экологическое восстание». Активисты призвали к отставке чиновников, ответственных за загрязнение природы и прекращение вырубки лесов ради строительства мини-ГЭС.