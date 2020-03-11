https://static.news.ru/photo/80915488-643e-11ea-8e8e-fa163e074e61_660.jpg Родриго Дутерте Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Филиппин Родриго Дутерте сдал анализы на наличие коронавируса нового типа в организме, сообщил его личный помощник, сенатор Бон Го.

28 марта филиппинскому президенту исполнится 75 лет, отмечает CNN. Го уточнил, что он сам также прошёл тестирование. Политики хотят убедиться в том, что здоровы и могут продолжать работать.

Решение пройти обследование было принято после того, как некоторые члены кабмина попали на карантин из-за контактов с заражёнными COVID-19 людьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения признала: распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим. Директор организации Тедрос Гебрейесус призвал не акцентировать внимание на слове «пандемия» и не считать, что «борьба окончена». Доктор заметил, что нужно избежать небрежного употребления термина, чтобы не сеять страх среди людей.