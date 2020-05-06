Президент Южной Кореи предложил переключиться с коронавируса на бейсбол

https://static.news.ru/photo/dad06fa2-8f7b-11ea-938f-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился к гражданам с призывом смотреть спортивные соревнования, чтобы отвлечься от темы коронавируса.

Как передаёт ТАСС, в своём обращении глава государства напомнил, что в Южной Корее начался новый бейсбольный сезон на фоне ослабления карантинных ограничений. По словам президента, старт сезона вызвал живой интерес в США и Японии, где матчи транслировались в прямом эфире.

Мир будет смотреть и учиться способам совмещения карантинного режима с повседневной жизнью и в области спорта, — заявил Мун Чжэ Ин.

Президент выразил надежду, что возобновление бейсбольного чемпионата «вселит оптимизм в жителей Южной Кореи». Глава государства также похвалил граждан, отметив, что удивившие весь мир успехи страны в борьбе с коронавирусом являются плодом общих усилий.

За всё время пандемии в Республике Корея выявлено 10 806 случаев COVID-19 при 255 погибших. При этом, как писал NEWS.ru, 30 апреля власти страны констатировали отсутствие новых локальных случаев заболевания — впервые за 72 дня.