Президент Южной Кореи предложил переключиться с коронавируса на бейсбол

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился к гражданам с призывом смотреть спортивные соревнования, чтобы отвлечься от темы коронавируса.
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Мир будет смотреть и учиться способам совмещения карантинного режима с повседневной жизнью и в области спорта, — заявил Мун Чжэ Ин.
Президент выразил надежду, что возобновление бейсбольного чемпионата «вселит оптимизм в жителей Южной Кореи». Глава государства также похвалил граждан, отметив, что удивившие весь мир успехи страны в борьбе с коронавирусом являются плодом общих усилий.
За всё время пандемии в Республике Корея выявлено 10 806 случаев COVID-19 при 255 погибших. При этом, как писал NEWS.ru, 30 апреля власти страны констатировали отсутствие новых локальных случаев заболевания — впервые за 72 дня.
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