Президент Южной Кореи полетал на военном самолёте

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 1 января на рассвете совершил полёт на военном самолёте E-737 Peace Eye, оснащённом системой дальнего радиолокационного обнаружения и наведения.
Как
Позже президент похвалил военных за выучку, показанную в ходе проверки, и поблагодарил их за жертвы, которые они несут ради безопасности государства. Мун Чжэ Ин отметил, что благодаря военным граждане могут встретить Новый год в мире.
В ноябре глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва побывал с визитом в Вашингтоне, где встречался с госсекретарём США Майком Помпео, писал NEWS.ru. Стороны обсуждали двусторонний военно-политический союз, денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове, а также затронули тему всестороннего укрепления сотрудничества.