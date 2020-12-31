Президент Южной Кореи полетал на военном самолёте

https://static.news.ru/photo/ef2cd05a-4c11-11eb-83be-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 1 января на рассвете совершил полёт на военном самолёте E-737 Peace Eye, оснащённом системой дальнего радиолокационного обнаружения и наведения.

Как сообщает агентство Yonhap, корейский лидер устроил проверку боеготовности вооружённых сил страны. Самолёт с Мун Чжэ Ином на борту вылетел с авиабазы в Соннаме к югу от столицы Республики Корея Сеула и пробыл в воздухе около двух часов.

Позже президент похвалил военных за выучку, показанную в ходе проверки, и поблагодарил их за жертвы, которые они несут ради безопасности государства. Мун Чжэ Ин отметил, что благодаря военным граждане могут встретить Новый год в мире.

В ноябре глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва побывал с визитом в Вашингтоне, где встречался с госсекретарём США Майком Помпео, писал NEWS.ru. Стороны обсуждали двусторонний военно-политический союз, денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове, а также затронули тему всестороннего укрепления сотрудничества.