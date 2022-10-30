Президент Южной Кореи объявил национальный траур Президент Южной Кореи объявил национальный траур после смертельной давки в Сеуле

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с давкой в сайоне Итхэвон в Сеуле. Он также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, и пообещал расследовать причины трагедии, а такдже принять меры на будущее. Заявление главы государства передал телеканал YTN.

По словам главы государства, случившееся стало «трагедией, которая не должна была произойти». Он пообещал обеспечить необходимое и надлежащее лечение всем пострадавшим, а также сделать все для выяснения причин инцидента.

Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь. <...> С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур, — объявил президент.

Он добавил, что разрешение ситуации и принятие необходимых мер станет главным приоритетом для правительства страны.

Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем, — заявил Юн Сок Ёль.

Инцидент произошел в Сеуле на узких улочках района Итхэвон, известного как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечается без ограничений, связанных с пандемией. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82.

По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22:22 (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Сообщается, что большинство жертв составляют люди в возрасте до 30 лет.

В посольстве РФ в Сеуле сообщили, что следят за происходящим, но в настоящее время не располагают данными о том, есть ли среди погибших или пострадавших россияне. Граждане РФ в посольство в связи с инцидентом не обращались.