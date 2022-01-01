Лидер Южной Кореи объявил целями дипломатии на 2023 год экономику и экспорт

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своем новогоднем обращении заявил, что в 2023 году республика сосредоточит дипломатическую работу на экономике и экспорте, делая упор на сотрудничестве со странами, разделяющими ценности свободы и прав человека. Южнокорейский лидер подчеркнул, что в новом году как никогда велик риск глобального экономического кризиса. Выступая в эфире MBC, Юн Сок Ель сказал, что преодолеть рецессию можно за счет экспорта.

В этом году мировая экономика более склонна к рецессии, чем когда-либо прежде. Нам необходимо внимательно изучить тяжелую экономическую ситуацию, в которой последствия глобального экономического спада могут привести к замедлению нашей реальной экономики. <...> Мы должны выйти из сложного кризиса за счет экспорта. Экспорт — основа нашей экономики и источник рабочих мест, — заявил Юн Сок Ель.

Президент Южной Кореи добавил, что экспортная стратегия страны должна претерпеть изменения и он лично займется этой работой. Юн Сок Ель указал, что экономика станет центром всей дипломатии. По его словам, страна запустит экспортные проекты на $50 млрд, движущей силой станут строительство инфраструктуры, развитие атомной энергетики и оборонной промышленности.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился начать разработку новых межконтинентальных баллистических ракет для ответного удара в случае ядерной агрессии. Ким Чен Ын также объявил о создании новых РСЗО калибра 600 мм, которые, по его словам, пригодны для запуска тактического оружия, способного поразить любую точку Южной Кореи.