Президент Южной Кореи назначил посла в РФ Yonhap: президент Южной Кореи назначил экс-посла в Камбодже представлять страну в РФ

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Бывший диппредставитель Республики Корея в Камбодже Чан Хо Чжин назначен на должность посла в России. Такое решение принял президент страны Юн Сок Ёль. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент также назначил на должность посла Южной Кореи в Японии эксперта по внешней политике Юн Док Мина, ранее он возглавлял Корейскую национальную дипломатическую академию. Профессор Сеульского национального университета Чон Чжэ Хо получил назначение на должность посла в КНР, а экс-посол в Великобритании Хван Чжун Гук занял место представителя республики при ООН.

В настоящее время послом Южной Кореи в России является Ли Сок Пэ, ранее руководивший генконсульством во Владивостоке и занимавший различные посты в посольстве своей страны в России, Казахстане. Кроме того, он служил генеральным консулом в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом республики в России. В свою очередь послом ДНР в России стала Ольга Макеева.