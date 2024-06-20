Президент Вьетнама оценил переговоры с Путиным Президент Вьетнама То Лам заявил, что переговоры с Путиным прошли успешно

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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам

Президент Вьетнама То Лам заявил журналистам, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли успешно. По его словам, которые приводит ТАСС, беседа велась в откровенном, искреннем ключе. Глава социалистической республики сделал соответствующее заявление по итогам двусторонней встречи, которая прошла в Президентском дворце в Ханое.

Мы с президентом Владимиром Путиным провели весьма успешные переговоры в откровенном, искреннем ключе. Мы обменились мнениями по многим областям сотрудничества, а также обменились мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, — сказал он.

Накануне стало известно, что Путин прилетел во Вьетнам в рамках государственного визита. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя вечером 19 июня. Он проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В частности, он обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

В ходе переговоров Путин пригласил вьетнамского коллегу в Москву на празднование 80-летия Победы. Российский лидер также поздравил собеседника с избранием на пост президента Вьетнама, отметив, что ему приятно сделать это лично.