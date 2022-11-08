Президент Тайваня заявила о скором вторжении Китая на остров

Фото: Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на остров может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. Она добавила, что существует реальная необходимость подготовиться к этой ситуации. Она при этом не стала приводить доказательства своих утверждений, пишет журнал The Atlantic.

Это реально, что это может случиться с нами. Значит, нам нужно подготовиться. Существует реальная угроза. Это не просто слова, — сказала Цай Инвэнь.

Вашингтон неоднократно выступал с заявлением о готовности защитить Тайвань в случае вторжения Китая. В Белом доме при этом также заявляли о приверженности политики «одного Китая».

США придется сократить поставки вооружения Киеву во избежание военной катастрофы в Тайваньском проливе, написали ранее обозреватели Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest. По мнению журналистов, сценарий с «двумя фронтами» спонсорства — Тайваня и Украины — обернется настоящим кошмаром для американских политиков. Обозреватели сослались на недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай может захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки».