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Врачи в китайском городе Уси в провинции Цзянсу провели операцию по пересадке двух лёгких 59-летнему мужчине с коронавирусной инфекцией. Операция длилась пять часов и прошла успешно.

Процедурой руководил ведущий специалист в стране по пересадке лёгких Чэнь Цзинъюй. Это была очень рискованная операция, так как все хирурги должны были находиться в защитных костюмах в комнате, в которой...