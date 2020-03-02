Лидер Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил о роспуске парламента и проведении новых выборов в стране. Они пройдут 25 апреля 2020 года.
На основании полномочий, возложенных на меня статьей 70 конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка... Я, Готабая Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, настоящим постановлением распускаю парламент, начиная с полуночи сегодня, и созываю новый парламент на заседание 14 мая 2020 года, — цитирует президента издание Ada Derana.
Выдвижение кандидатур запланировано с 12 по 19 марта.
NEWS.ru писал ранее, что нынешний президент островного государства победил на выборах в ноябре 2019 года. Готабая Раджапакса набрал 50,46% голосов.