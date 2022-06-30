Президент Шри-Ланки попросил Путина о поставках нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в вопросе закупки нефти. В ближайшее время между лидерами двух стран должен состояться телефонный разговор, пишет The Daily Mirror.

В ходе беседы будет обсуждаться возможный визит Раджапаксы в Москву, рассказал изданию источник, близкий к администрации президента Шри-Ланки.

Страна не может закупать топливо у регулярных поставщиков из-за просроченной задолженности в размере более $700 млн. Власти Шри-Ланки пытаются договориться о поставках нефти с Катаром и Индией.

Ранее сообщалось, что запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны. В хранилищах осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизельного топлива. В этой связи в стране ожидают отключения электроэнергии и приостановку работы общественного транспорта.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее заявил, что страна не может обойтись без поставок российских энергоносителей.