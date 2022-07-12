Президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке Daily Mirror: президент Шри-Ланки Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля

Фото: Pradeep Dambarage/Global Look Press

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, о которой публично заявят 13 июля, пишет газета Daily Mirror. Уточняется, что документ был отдан высокопоставленному чиновнику, который передаст его спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене. Он в свою очередь объявит об уходе главы государства.

Президент Готабая Раджапакса вчера подписал заявление об отставке, датированное 13 июля, и спикер парламента публично объявит об этом нации завтра, — говорится в статье.

Издание считает, что Раджапакса все еще находится в стране под защитой вооруженных сил. По информации журналистов, незадолго до беспорядков лидер был эвакуирован из президентского дома и находился под охраной на военно-морском судне в территориальных водах страны.

9 июля участники протестов в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Раджапаксы. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основное требование граждан — отставка действующего главы государства.

Позже протестующие подожгли частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, следом переоборудовав ее в музей и мангальную зону.