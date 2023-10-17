Президент Лаоса поговорил с Путиным на русском языке

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит пообщался в Пекине с российским лидером Владимиром Путиным на русском языке, видеофрагмент беседы опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Глава азиатского государства поблагодарил коллегу за встречу и выразил сожаление, что не смог участвовать в Восточном экономическом форуме.

Хочу повторить русский язык. <...> Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встречаться сегодня с вами. Мне жаль, что я не мог участвовать в форуме во Владивостоке, на который вы пригласили меня, — сказал президент Лаоса.

Путин в свою очередь отметил, что он и лаосский лидер примерно в одни и те же годы получали высшее образование в Ленинграде. Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного пединститута. Путин в 1970–1975 годах учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.

Ранее сообщалось, что Путин на полях заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке преподнес другим лидерам книги в подарок. Кроме того, он презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании.