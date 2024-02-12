Президент Киргизии призвал Госдеп США не вмешиваться в дела республики

Фото: Presidential press service of Ky/XinHua/Global Look Press

Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в стране процессы, передает ТАСС. Такой ответ он направил главе Госдепа США Энтони Блинкену, который обратился к Жапарову с предупреждением об опасностях введения законов об иноагентах.

Мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны, — написал глава Киргизии в ответном сообщении Блинкену.

Инициатором изменения закона об НКО в Киргизии выступила в начале 2023 года парламентарий Надира Нарматова. Она предложила ввести в законодательство страны термин «иностранный представитель» для некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также создать список таких организаций. Внесение в него будет означать, что данной организации разрешено работать в стране.

Ранее председатель комитета Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов президента РФ. По его словам, информация о россиянах собиралась с использованием экстремистских и нежелательных неправительственных организаций.