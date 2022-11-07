Видодо рассказал о «сильном ощущении» на тему приезда Путина на G20 FT: президент Индонезии считает, что Путин не посетит саммит G20

Фото: www.imago-images.del/Global Look Press

Президент Индонезии Джоко Видодо убежден, что глава российского государства Владимир Путин пропустит саммит стран Группы двадцати (G20) на острове Бали, который запланирован на 15-16 ноября, об этом он сообщил газете Financial Times. Глава Индонезии подчеркнул, что Россия по-прежнему приглашена на саммит, а Джакарта надеется обеспечить диалог между государствами в мире. С его слов, сейчас наблюдается «очень тревожный» подъем международной напряженности.

Президент Индонезии заявил, что у него «сильное ощущение», что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес ранее заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер в свою очередь не исключил, что будет присутствовать на саммите. Он подчеркнул, что РФ в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Зеленский же заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на мероприятие приедет Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к мероприятию.