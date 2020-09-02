Претендент на пост премьера Японии продолжит политику Абэ по Курилам

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Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга, выдвинувший свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, заявил, что планирует продолжать курс уходящего председателя правительства Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.

По его словам, в случае избрания на должность премьера, он намерен практически во всём придерживаться политики предшественника, передаёт агентство Bloomberg, в том числе без изменения останется позиция Японии, касательно мирного договора с Москвой.

Никаких изменений в политике по решению разногласий с Россией по островам, — сказал Суга.

Генсек отметил, что политика Синдзо Абэ в сфере экономики, получившая название «абэномика», была разработана для вывода Японии из затянувшегося периода стагнации. По его мнению, она работает даже тогда, когда страна находится в «тяжелом экономическом положении», поэтому Суга пообещал придерживаться такой политики и дальше, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Совете Федерации ожидают, что при новом главе правительства Японии Москва и Токио продвинутся в заключении мирного договора. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.