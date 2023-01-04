Премьер Японии заявил, что мир находится на историческом поворотном этапе

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сегодня мир находится на историческом поворотном этапе. В своем послании к саммиту G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, он напомнил о пандемии COVID-19 и военном конфликте России с Украиной. Он подчеркнул, что «Большая семерка» отвергает угрозы применения ядерного оружия и выступает за верховенство права.

Пережив пандемию COVID-19 и столкнувшись с агрессией России против Украины, которая потрясла самые основы международного порядка, международное сообщество сейчас находится на историческом поворотном этапе. «Большая семерка» решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия и поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, — сказал Кисида.

Он отметил, что сейчас международное сообщество столкнулось с проблемами в области энергетической и продовольственной безопасности. Кроме этого, он указал на конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе. Будучи председателем предстоящего заседания, он заявил, что поспособствует проведению откровенных дискуссий для формирования идей и планов на будущее.

Япония намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, ранее сообщила газета Nikkei. Токио, как председатель «Группы семи», планирует создать условия для интенсивных дискуссий по проблеме Украины. Предполагается, что выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.