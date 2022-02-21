Премьер Японии отметил важность переговоров с Путиным
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:22, 21 февраля 2022
Фумио КисидаФото: kremlin.ru
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Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради снижения напряжённости вокруг Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, Токио хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Мы внимательно и с беспокойством следим за ситуацией. Сейчас все страны прилагают усилия для ослабления напряжённости, — сказал Кисида во время выступления в парламенте.
Он подчеркнул, что Токио продолжает работать со всеми заинтересованными странами, начиная с России и Украины.
17 февраля Кисида провёл телефонный разговор с Путиным и обсудил с ним сложившуюся вокруг Украины ситуацию. Он выразил тревогу Токио по поводу обстановки в Донбассе и на российско-украинской границе. Кисида обратил внимание российского лидера на необходимость дипломатического решения по Украине. Он отметил важность работы над снижением напряжённости, учитывая отношения России и Японии.
В ответ Путин рассказал Кисиде о работе с США и НАТО по гарантиям безопасности, об истоках и причинах внутриукраинского конфликта, а также российском подходе по урегулированию ситуации на Украине в соответствии с «нормандским форматом».