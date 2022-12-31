Премьер Японии купил роман русского классика для чтения на отдыхе Премьер Японии Кисида купил роман Достоевского «Братья Карамазовы» для чтения в отпуске

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида купил роман классика русской литературы Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для чтения во время новогодних праздников, передает ТАСС. Чиновник ушел в отпуск 29 декабря. Кисида решил посвятить часть своего отдыха чтению.

Премьер-министр Японии перед отпуском посетил один из книжных магазинов в Токио вместе с семьей. Там он купил 15 книг, в том числе один из самых известных романов Достоевского.

4 января Кисида проведет свою первую в 2023 году пресс-конференцию. Она пройдет в храме Исэ в префектуре Миэ. 8 января он отправится в турне по странам, входящим в G7. Со следующего года Япония принимает председательство в международном клубе.

Ранее к творчеству Достоевского обращался президент России Владимир Путин. На сессии клуба «Валдай» глава государства порассуждал о деспотизме Запада, вспомнив слова писателя. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», цитировал Путин нигилиста Шигалева из романа «Бесы».

Также президент вспомнил слова писателя Александра Солженицына и рассказал об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. Он уличил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия.