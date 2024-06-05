Премьер Индии ушел в отставку Премьер-министр Индии Моди подал в отставку после парламентских выборов

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Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также правительство страны подали в отставку, сообщила в соцсети Х администрация президента Драупади Мурму. Решение было принято после итогов парламентских выборов.

Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства, — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что «Национально-демократический альянс», который возглавляет партия Нарендры Моди, одержал победу на парламентских выборах. Согласно официальной информации, он получил 272 места в нижней палате. В то же время партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места. Она лидирует еще в 16 избирательных округах. Голосование проходило в семь этапов, первый из которых стартовал 19 апреля, а последний — 1 июня.

По установленным правилам, индийский лидер Мурму поручит победившей партии сформировать новое правительство. В данном случае этим также займется Моди, ставший премьером страны в третий раз подряд. Согласно информации местных СМИ, политик принесет присягу 8 июня.