Представитель талибов сообщил о хороших отношениях с Москвой и Пекином

Представитель политофиса запрещённого в РФ движения «Талибан» Мухаммед Наим в интервью телеканалу Al-Mayadeen заявил, что у талибов хорошие отношения с Россией, Китаем и рядом других соседних стран.

Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России, — отметил он.

Наим добавил, что приход талибов к власти не обеспокоил Иран, Китай, Пакистан и Узбекистан, в отличие от стран Запада,

У нас сложились отношения, мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались, — подчеркнул представитель политофиса движения.

Ранее стало известно, что талибы запретили гражданам Афганистана вывозить за рубеж доллары и исторические ценности. Афганцев также предупредили, что нарушители запрета будут наказываться «в соответствии с законом», а доллары и антиквариат будут «немедленно конфискованы».