Представитель Тайваня в Москве: Пелоси не собиралась никого злить На Тайване начала формироваться своя национальная идентичность, отличная от материковой

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Кэн Чжун Юн

Глава московского представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству КЭН ЧЖУН ЮН рассказал NEWS.ru, как внесение Тайваня Россией в список недружественных стран сказалось на взаимных отношениях двух стран и какой процент тайваньцев хочет получить паспорт КНР.

Тайвань не провокатор

— Господин Кэн, тема Тайваня вернулась на первые полосы СМИ в связи с эскалацией напряженности между Тайбэем и Пекином, чему способствовал визит Нэнси Пелоси в Тайбэй. Ощущаете ли вы здесь, в России, рост внимания к Тайваню?

— Мир внимательно следит за текущими событиями в Тайваньском проливе из-за возможности начала военного конфликта. Мы призываем Россию и вообще все страны продолжать пристально наблюдать за развитием ситуации, ставящей под угрозу обеспечение безопасности в Тайваньском проливе и направлять усилия на поддержание мира и стабильности в данном регионе. Что же касается отношения здесь, то могу сказать, что контакты между нашим представительством и российской стороной продолжаются на экономическом, торговом, гуманитарном, культурном направлениях. Мы делаем то, что должны делать.

— При этом вы не поехали на Восточный экономический форум...

— Да, но это не политическое решение. Мы совещались с Тайбэем и решили, что лучше воздержаться от поездки из-за опасений коронавируса.

— Возвращаясь к Пелоси — зачем она прилетала в Тайбэй, осознавая, что такой шаг вызовет напряженность в отношениях между Тайбэем и Пекином?

— Цель визита делегации палаты представителей США во главе со спикером Нэнси Пелоси не состояла в желании унизить кого-то или позлить. Будучи ответственным субъектом международного сообщества, Тайвань никогда не стал бы преднамеренно нагнетать конфронтацию или провоцировать конфликты. Прием иностранных делегаций или высокопоставленных официальных лиц является вполне стандартным обменом между любыми демократическими институтами. И материковый Китай не должен вмешиваться в подобные процессы путем оказания давления на тех, кто проявляет дружеское расположение к Тайваню, хочет с ним контактировать. Тайвань намерен и впредь приветствовать у себя государственных деятелей из демократических стран и продолжать дружеские отношения с теми, кто разделяет схожие идеи и ценности.

Фото: Taiwan Presidential Palace Via Z/Global Look Press Спикер палаты представителей США НЭНСИ ПЕЛОСИ (слева) и президент Тайваня ЦАЙ ИН-ВЕНЬ

Собственная идентичность

— Как население Тайваня относится к перспективе вхождения в состав КНР?

— Китайская Республика (Тайвань) — суверенное и независимое демократическое государство. Только тайваньский народ имеет право определять будущее Тайваня. Защита демократии и свободы Тайваня является общим стремлением его 23,5-миллионного населения. Согласно опросам общественного мнения, более 80% населения Тайваня желают сохранить нынешнее независимое положение Тайваня, сохранить статус-кво. За вхождение в состав КНР выступает очень незначительная часть тайваньцев.

— А чем вызвано нежелание тайваньцев войти в состав КНР?

— Они не хотят этого, поскольку опасаются потерять преимущества демократии. Очень ярким примером для тайваньцев стал Гонконг, где были введены достаточно жесткие меры. Наши люди, выросшие на Тайване, очень ценят свободу.

За прошедшие десятилетия на Тайване начала формироваться своя национальная идентичность, отличная от материковой.

— В чем заключается национальная идентичность Тайваня и в чем ее отличие от идентичности жителей материкового Китая, учитывая, что у вас общая многотысячелетняя история, от династии Шан до 1949 года?

— Мы сохраняем многое из того, что в КНР отошло на второй план. На Тайване представлена китайская культура, религиозные институты, включая буддизм, даосизм и другие. У нас осталось традиционное написание китайских иероглифов. В наших учебниках истории мы уделяем больше внимания истории именно Тайваня, а также произошедшему в 1949 году, когда партия Гоминдан во главе с Чан Кай Ши перебрались на Тайвань, ну и последующим событиям.

— В связи с этим вопрос — что представляет собой «мягкая сила» Тайваня?

— В первую очередь наша «мягкая сила», soft power, — это сделанные на Тайване товары, особенно электроника. Даже полупроводники, чипы можно назвать элементом «мягкой силы» Тайваня. Или, скажем, «баббл-теа» — чайный напиток с шариками из тапиоки — очень популярный сейчас. Он был придуман на Тайване, а теперь известен по всему миру, в том числе и в Москве. Еще тайваньский театр — он гастролирует по всему миру, был, кстати, и в России, где его очень хорошо принимали. Конечно, есть планы делать Тайвань еще более узнаваемым в мире, больше информировать о наших природных красотах, об озере Солнца и Луны например, или о замечательных пляжах. Тайваньское виски опять же — мы стали производить его относительно недавно, но оно уже заслужило признание по всему миру.

Фото: Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству

Мы хотим диалог, а не конфронтацию

— Экономики Тайваня и КНР раньше были тесно связаны. А что происходит сейчас, на фоне роста политической напряженности?

— За последние годы из-за торгового конфликта между США и Китаем, а также по причине технологического противостояния, большинство тайваньских компаний были вынуждены уйти из КНР. В сочетании с мерами поощрения, предпринятыми нашим правительством, все больше и больше тайваньских компаний возвращаются обратно на остров — Тайбэй привлекает в первую очередь ИТ-компании, давая им льготы и оказывая финансовую помощь. Экспорт Тайваня растет в основном за счет поставок полупроводников, информационных и коммуникационных продуктов, химического производства и так далее. Растет сбыт произведенной на Тайване продукции в таких странах, как США, Япония, в странах АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Правительство Китайской Республики (Тайваня) продолжает держать руку на пульсе мировых экономических и торговых процессов, следя за современными тенденциями развития, проявляя незамедлительную готовность оказать помощь тайваньским предприятиям в расширении путей выхода на мировой рынок. Мы всегда стремимся заменить конфронтацию диалогом. По данным Инвестиционного рейтинга Business Environmental Risk Intelligence (BERI) за декабрь 2021 года, подготовленного Американской корпорацией по оценке рисков деловой среды, инвестиционный климат Тайваня оценивается как четвертый в мире по уровню привлекательности для иностранцев.

— Какое-то время назад Тайвань взял на вооружение «стратегию дикобраза», суть которой в преобладании оборонительного оружия над наступательным. Но есть ли у Тайбэя какой-то определенный план действий на случай нападения?

— Китай никогда не отказывался от идеи силового вторжения на Тайвань. Поэтому наша сторона готова дать отпор в любое время и продолжает повышать потенциал национальной обороны. Международное сообщество крайне обеспокоено вопросом обеспечения безопасности в Тайваньском проливе. После визита Нэнси Пелоси на Тайвань многие страны Европы и Америки выразили солидарность конкретными действиями, направив свои делегации на остров в знак поддержки. Мы весьма благодарны им за это. Повторю: Тайвань играет важную роль в глобальной цепочке поставок для полупроводниковой промышленности. Любая агрессия в отношении Тайваня способна нанести непоправимый ущерб мировой экономике. Мы призываем международное сообщество к продолжению поддержки демократического Тайваня и совместному сдерживанию экспансивных амбиций авторитарного Китая.

Фото: Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству

— Пекин ввел ограничения в отношении поставок ряда товаров на Тайвань. Чего именно они коснулись и как это сказалось на экономике Тайваня? Можно ли ожидать введения новых ограничений со стороны КНР?

— Материковый Китай последовательно приостанавливает импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов рыбной промышленности, как то: тайваньские ананасы, сахарные яблоки (аннона чешуйчатая. — NEWS.ru), яванские яблоки, каменного окуня, цитрусовых, рыбы-сабли и ставриды, мотивируя якобы обнаружением в этих продуктах вредных для здоровья веществ, паразитов, возбудителей различных заболеваний и тому подобными причинами. В августе этого года правительство КНР предприняло ряд мер, направленных на запрет на импорт продукции более ста тайваньских компаний, не успевших обновить свои регистрационные данные. В ответ Тайбэй усиливает поддержку своих экспортеров. Увеличены продажи на внутреннем рынке, наращиваются объемы переработки продуктов, расширяются экспортные квоты. Все это делается с целью эффективной стабилизации ситуации, гарантий прав и защиты интересов фермеров и рыбаков. После введения запретов со стороны КНР значительно вырос экспорт тайваньских ананасов в Японию, Гонконг, Южную Корею, Малайзию. Плюс Тайвань выразил обеспокоенность комитету ВТО по надзору за безопасностью пищевых продуктов, предотвращению эпидемий и карантину животных и растений, а также призвал КНР незамедлительно провести двусторонние технические консультации для поиска разумного решения. Что же касается новых ограничений, то этот вопрос о возможных новых ограничениях следует адресовать китайскому правительству.

Отношения Тайваня и РФ хуже не становятся

— Как сказалось на отношениях Тайбэя и Москвы включение Китайской Республики в российский список недружественных государств?

— Хотя официальных дипломатических отношений между Тайванем и Россией нет, представительство в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству с момента своего создания, 12 июля 1993 года, прилагает все усилия для масштабного содействия развитию тайваньско-российских отношений. Двусторонние связи в большинстве областей растут быстро и уверенно, это касается сфер экономики, торговли, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных контактов — в общем, всего, чем мы занимаемся.

Объем двусторонней торговли увеличивается, в 2021 году он составил $6,3 млрд, это рекорд. Наша сторона проявляет надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и развитие взаимовыгодных связей, даже несмотря на включение Россией Тайваня в «недружественный список» — потому что на дружбу между народами политические факторы влиять не должны. К примеру, количество квот для студенческих обменов и стипендиальных программ, выделяемых Тайванем для граждан России, продолжает оставаться неизменным.

Фото: Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству

— Что поставляет Тайвань в Россию сейчас, на фоне санкций, запретов, сложностей с логистикой?

— В основном тайваньский экспорт в Россию включает в себя следующее: инструментальные станки и машинное оборудование, продукцию информационных технологий и связи, электронику, запчасти, скобяные изделия и другие товары. Согласно статистике, с января по июль 2022 года общий объем двусторонней торговли между Тайванем и Россией составил $3,852 млрд, что на 18,34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост значительный, но тут надо сделать пояснение — объемы торговли остаются примерно такими же, как были все последние годы. Однако цены на нефть и газ выросли, поэтому в стоимостном выражении цифры увеличились.

Ограничения нашего правительства на экспорт в Россию распространяются лишь на стратегические высокотехнологичные товары. Однако в условиях международных экономических санкций, из-за ограничений в проведении финансовых транзакций и сложностей с логистикой некоторые тайваньские производители не спешат отправлять товары в РФ, предпочитая выждать. В то же время они ищут новые способы перевода средств и выстраивания логистики. В ход идут не подпадающие под санкции финансовые транзакции и доставка по альтернативным маршрутам.

Экспорт в Россию составил с Тайваня в январе — июле этого года $466 млн, что на 35,71% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Но такое снижение смущать не должно. Из-за проблем с доставкой в РФ по причине санкций тайваньские компании продают свои товары через третьи страны, поэтому в графе «страна назначения» указывается, например, Казахстан, хотя на самом деле товар предназначен для России.

— Когда говорят о промышленности Тайваня, имеют в виду обычно электронику, в первую очередь полупроводники. Какова ситуация с ними сегодня?

— Ожидается, что объем производства полупроводников в этом году превысит прошлогодний. У нас есть уникальные промышленные кластеры в области добычи, переработки и сбыта, плюс мы осваиваем передовые технологические процессы. Правительство Тайваня вообще придает большое значение развитию полупроводниковой промышленности, стремясь создать важнейший центр мирового производства полупроводников, привлекая для этого международных инвесторов. Годовой объем производства тайваньской полупроводниковой промышленности в 2021 году был $145,8 млрд, это второе место в мире. Исследования и разработки техпроцесса два нанометра (нм) лидируют в мире, а производственные мощности по техпроцессам 7 нм составляют 70% мировых производственных мощностей. Главные покупатели тайваньских полупроводников — американские компании Apple, AMD, NVIDIA и Qualcomm.

— Есть ли планы расширения сотрудничества с Россией в плане поставки электронных компонентов? Могут ли, например, российские заводы рассчитывать на поставки из Тайваня компонентов вроде АБС?

— До начала распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 Тайваньская ассоциация профсоюзов и ряд производителей ежегодно приезжали в Москву для участия в профессиональных выставках, таких как «Автомеханика» и «Электроника», добившись внушительных результатов. Если у российских производителей имеются потребности в сопутствующих товарах, они могут связаться с нашими поставщиками напрямую или использовать для связи международные выставочные площадки в Москве и на Тайване. Кроме того, представительство в Москве ТМКК и московское представительство Taiwan Trade Center (TAITRA) также могут оказать необходимую помощь. Всего же есть 57 категорий высокотехнологичных товаров, которые Тайвань перестал поставлять в Россию после введения санкций. Но стоит отметить, что объемы поставок таких товаров были не очень значительны. При этом тайваньские компании продолжают работать в России и уходить не собираются.

Фото: Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству

— В связи с массовым уходом западных брендов из России есть ли планы, например, вернуть в РФ тайваньскую автомобильную марку Luxgen?

— Помимо освоения российского рынка, производитель автомобилей Luxgen в 2012 году стал выходить одновременно на рынки Китая, Ближнего Востока и Вьетнама. В последние годы компания закрепилась на рынках Парагвая, Боливии и других стран Южной Америки. У компании имеются свои стратегии покорения иностранных рынков, и, если Luxgen сделает шаг к возвращению на российский рынок в будущем, мы будем только рады этому.

Фото: Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству

— Планируете ли вы продвигать Тайвань в России как регион для туризма, несмотря на нынешнюю ситуацию?

— До начала пандемии Covid-19 Управление по туризму Тайваня почти ежегодно поддерживало приезд представителей тайваньских туристических агентств в Москву для участия в крупнейшей международной туристической выставке (МИТТ). Российские туристические агентства были приглашены на Тайвань для изучения туристического потенциала и ресурсов. После введения Тайванем с 6 сентября 2018 года безвизового режима для граждан России в мае 2019 года компания S7 Airlines запустила прямой рейс из Владивостока в Тайбэй, а компания Royal Flight в свою очередь начала осуществлять чартерные рейсы по маршруту Москва — Тайбэй. Однако пандемия Covid-19 нанесла огромный урон мировой индустрии туризма, временно прервав и туристические обмены между Тайванем и Россией. Продолжение содействия развитию двухстороннего туризма — в планах представительства в Москве ТМКК. Но пока что Тайвань еще не снял антиковидные ограничения и не принимает туристов.