Представитель Тайбэя в Москве: на Тайване формируется новая нация Более 80% населения Тайваня желают сохранить нынешнее независимое положение

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Кэн Чжун Юн

Тайвань за прошедшие десятилетия стал отличаться по ментальности от материкового Китая, рассказал глава московского представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн в интервью NEWS.ru.

Наши люди, выросшие на Тайване, очень ценят свободу, — отметил он. — За прошедшие десятилетия на Тайване начала формироваться своя национальная идентичность, отличная от материковой.

По его словам, более 80% населения Тайваня желают сохранить нынешнее независимое положение Тайваня, тогда как за вхождение в состав КНР выступает «очень незначительная часть тайваньцев».

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