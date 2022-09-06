Тайвань за прошедшие десятилетия стал отличаться по ментальности от материкового Китая, рассказал глава московского представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн в интервью NEWS.ru.
Наши люди, выросшие на Тайване, очень ценят свободу, — отметил он. — За прошедшие десятилетия на Тайване начала формироваться своя национальная идентичность, отличная от материковой.
По его словам, более 80% населения Тайваня желают сохранить нынешнее независимое положение Тайваня, тогда как за вхождение в состав КНР выступает «очень незначительная часть тайваньцев».
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