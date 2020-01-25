https://static.news.ru/photo/0c445246-3f82-11ea-b20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Темпы распространения смертельного коронавируса по территории Китая ускоряются. Ситуация в стране в настоящее время крайне непростая. Такое заявление в субботу, 25 января, сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, Центральный комитет Коммунистической партии страны должен принимать активное участие в решении проблемы с распространением коронавируса.

Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется, — приводит слова Си Цзиньпина «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

На данный момент в Китае от вызванной коронавирусом пневмонии скончался 41 человек. На территории страны в настоящее время подтвердились 1355 случаев заражения смертельно опасным вирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР ограничило движение междугородных автобусов с целью предотвратить распространение эпидемии. Запрет на движение транспорта вступит в силу с 26 января 2020 года.