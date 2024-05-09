Председатель КНР озвучил позицию по украинскому конфликту Си Цзиньпин: Китай намерен продолжать содействие в достижении мира на Украине

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Си Цзиньпин

Пекин рассчитывает продолжать содействовать скорейшему разрешению конфликта на Украине, приводит Центральное телевидение Китая слова председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, власти республики намерены продолжить следовать этим путем.

Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира, — подчеркнул Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее председатель КНР на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, конфликт можно прекратить в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.

До этого Шольц сообщил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. Разрешение кризиса возможно «в любое время», если Россия выведет войска, добавил он. Канцлер также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. На протяжении многих лет он разумно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с российским лидером могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, заключил политик.