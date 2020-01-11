https://static.news.ru/photo/b9a33ed2-34c6-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Цай Инвэнь Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Правящая Демократическая прогрессивная партия на Тайване одержала победу на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

По данным ЦИК, партия получила 61 парламентское место из 113 в Законодательном юане Тайваня (парламент).

Отмечается, что Демократическая прогрессивная партия выступает за независимость острова от материкового Китая.

Оппозиционная партия Гоминьдан, которая выступает за объединение с материковым Китаем, завоевала 38 мандатов. Пять мандатов получила Партия тайваньского народа, три места досталось партии «Новая сила», а ещё по одному мандату получили Союз солидарности беспартийных и Тайваньская партия государственного строительства, также четыре места получили независимые кандидаты, отмечает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь побеждает на выборах: она по результатам подсчёта 92,5% бюллетеней набрала 57,38% голосов.