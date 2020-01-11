Правящая Демократическая прогрессивная партия на Тайване одержала победу на парламентских выборах. Об этом
По данным ЦИК, партия получила 61 парламентское место из 113 в Законодательном юане Тайваня (парламент).
Отмечается, что Демократическая прогрессивная партия выступает за независимость острова от материкового Китая.
Оппозиционная партия Гоминьдан, которая выступает за объединение с материковым Китаем, завоевала 38 мандатов. Пять мандатов получила Партия тайваньского народа, три места досталось партии «Новая сила», а ещё по одному мандату получили Союз солидарности беспартийных и Тайваньская партия государственного строительства, также четыре места получили независимые кандидаты, отмечает ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь побеждает на выборах: она по результатам подсчёта 92,5% бюллетеней набрала 57,38% голосов.
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