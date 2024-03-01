Пожар в торговом центре унес жизни более 40 человек в Бангладеше Dhaka Tribune: в Бангладеше при пожаре в ресторане погибли 43 человека

Фото: Salim/XinHua

Пожар, вспыхнувший в ресторане в столице Бангладеш городе Дакке, унес жизни 43 человек, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на министра здравоохранения Саманту Лал Сен. Там отметили, что огонь тушили около двух часов.

Заведение Kacchi Bhai располагалось на втором этаже торгового центра. Из охваченного огнем здания были спасены 75 человек. Причины произошедшего уточняются.

Ранее бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве. Площадь пожара, охватившего здание «Известия холла», составила около 1500 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти. Огонь внутри помещения, находящегося на реконструкции, загорелся примерно в пять утра.

До этого во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вспыхнул склад на улице Салова рядом с газозаправочной станцией, в Сети появилось видео инцидента. На представленных кадрах видно, как с территории поблизости выезжает тягач с надписью на цистерне: «Пропан — огнеопасно». По имеющимся данным, возгорание произошло в центре приема лома.

Кроме того, сильный огонь возник в жилом 11-этажном доме в Анапе вечером 13 февраля. Как сообщило МЧС, на площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке.