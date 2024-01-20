Пожар в школьном общежитии унес жизни 13 человек в Китае Порядка 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии в Китае

Фото: Ma Xiping/XinHua/Global Look Press

Пламя охватило здание школьного общежития в городе Наньян китайской провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая. По меньшей мере 13 человек погибли.

Местные власти уже подтвердили их гибель. Уточняется, что пожар произошел 19 января в 23:00 (18:00 мск)

В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно, — заявили сотрудники телеканала.

Накануне сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Махачкале. Один ребенок скончался, родители и еще двое детей получили ожоги, в крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу. Позже стало известно, что дети один за другим умерли, через некоторое время в больнице скончались и их родители. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министерство энергетики республики отметило, что дом был незаконно подключен к газопроводу, что привело к утечке газа.

До этого в Новосибирской области при пожаре в частном доме сгорела мать с двумя малолетними детьми. В региональном Следственном комитете также возбуждено уголовное дело.

Пожар ранее охватил частный дом в селе Чемодановка Пензенского области, в результате чего погибли пенсионерка и два ее внука. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.