Появилось видео с «токсичной» кошкой, напугавшей японцев Упавшую в чан с химикатами в Японии «токсичную» кошку сняли на видео

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В японском городе Фукуяма объявили о введении режима повышенной готовности и предупредили жителей об опасности контакта с кошкой, которая упала в резервуар с опасными химикатами на заводе в префектуре Хиросима. Кадры с животным появились в Сети. Речь идет о чане с шестивалентным хромом, вещество считается крайне опасным для человека.

Как отмечало издание Asahi, по неизвестной причине животное упало в резервуар на предприятии по обработке металлов, а после убежало на улицу. Теперь власти Фукуямы опасаются за здоровье граждан: все службы получили сигнал об опасном животном, на улицах усилены патрули. Подчеркивается, что шестивалентный хром обладает высокой токсичностью, даже его пары при вдыхании могут привести к раку и слепоте.

Как подчеркнула кандидат биологических наук Анна Курбатова, данное вещество представляет серьезную опасность для человека, поэтому важно не допустить контакта кошки с людьми. По ее словам, одно лишь прикосновение к животному может спровоцировать дерматит. Специалист также констатировала, что животное может заразить воду, ее употребление грозит тем, что под ударом будет весь желудочно-кишечный тракт, где также начнутся онкологические процессы.