Появилось видео с места столкновения поездов в Индонезии

Фото: Septianjar Muharam/XinHua/Global Look Press

В Сети появились кадры с места столкновения двух пассажирских поездов в Индонезии, видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 28 пострадали.

На видео можно увидеть последствия аварии. Часть вагонов одного из составов сошла с рельсов и завалилась на бок. Кроме того, в местах удара поезда получили значительные повреждения. На месте работают экстренные службы.

Столкновение поездов произошло на участке Чикаленгка — Хаурпугур на индонезийском острове Ява в 06:03 по местному времени (02:03 мск). В местной полиции уточнили, что в числе жертв машинист поезда, помощник машиниста и стюард. Общее число пассажиров в обоих поездах составило 478 человек. Власти направили к месту тяжелую технику для расчистки путей и эвакуации пассажиров.

На Манхэттене в Нью-Йорке столкнулись два поезда метро. Пустой состав менял пути и врезался в другой поезд, в котором находились пассажиры. По данным правоохранителей, не менее 24 человек получили различные травмы и были госпитализированы.

В Сан-Франциско скоростной поезд ранее сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел неподалеку от станции Оринда. В результате инцидента пострадали не менее девяти человек. Пассажиров состава экстренно эвакуировали, огонь был потушен.