Появилось видео с места столкновения поездов в Индии с 14 погибшими

Фото: AP/ТАСС

В Сети появилось видео с места столкновения двух пассажирских поездов в Индии, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Как передает агентство ANI, причиной аварии в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны стала человеческая ошибка.

Число раненых в результате столкновения поездов превысило 50 человек. По информации СМИ, машинист вовремя не заметил зеленый сигнал светофора и не начал движение состава, после чего в него врезался следовавший за ним скорый поезд. Спасательная операция на месте происшествия завершена. Начинаются работы по восстановлению путей.

Ранее сообщалось, что причиной аварии с поездами мог стать обрыв воздушного кабеля. После столкновения составов три вагона с пассажирами сошли с рельсов, что привело к многочисленным пострадавшим и погибшим.

В начале лета в Индии погибли почти 300 человек и еще более тысячи пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов. Тогда причиной катастрофы стало изменение в системе электронной блокировки. После столкновения состав с пассажирами частично сошел с путей. Эксперты отмечали, что в Индии много проблем с качеством рельсов и в диспетчерской сфере.