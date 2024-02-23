Появилось видео с места столкновения более 100 автомобилей в Китае NDTV: более 100 автомобилей столкнулись на трассе в Китае

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В китайском городе Сучжоу столкнулись более 100 автомобилей, передает NDTV. ЧП произошло из-за обледенения участка скоростной автомагистрали. По данным телеканала, несколько человек получили ранения. На опубликованном видео с места происшествия видно множество машин, беспорядочно сгрудившихся на шоссе, повсюду также валяются стекла и обломки.

Отмечается, что в течение последних недель на большую часть КНР обрушились холода, метели и ледяные дожди, что негативно сказалось на работе транспорта. На этой неделе правительство повысило уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с низкими температурами, а также запустило несколько планов реагирования на транспортные потоки, поставки электричества в провинции и города, включая Пекин, Хэбэй, Шаньси, Аньхой и Хубэй, пишет телеканал.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием почти 50 машин произошло на трассе М-11 Новгородской области, сообщил губернатор Андрей Никитин. Авария унесла жизни четверых человек, в том числе ребенка. Следком начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.