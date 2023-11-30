Появилось видео драки фермеров и полиции в Сеуле из-за запрета есть собак Попытка запретить есть собак привела к драке фермеров с полицией в Южной Корее

В Сеуле южнокорейские фермеры подрались с полицией во время митинга против законопроекта, который запретит употребление собак в пищу. Председатель Корейской ассоциации собаководов Джу Ён Бон при этом заявил, что если закон будет принят, то миллионы собак окажутся на улицах страны, передает издание Hani.

Если будет принят специальный закон, мы выпустим два миллиона собак в [центральный район Сеула] Ёнсан, — заявил Джу Ён Бон.

Правительство планирует запретить разведение, убой, распространение и продажу собак для потребления человеком, но примут во внимание период подготовки, переходный период и период закрытия отрасли. В случае принятия закон начнет работать с 2027 года. При этом для людей, лишившихся работы вследствие новой нормы, будет предусмотрена материальная компенсация. Запрет на употребление мяса собак в пищу человеком поддержала жена президента Юн Сок Ёля Ким Кон Хи.

Согласно «Обследованию фактического состояния разведения и распределения съедобных собак», проведенному Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел, в прошлом году насчитывалось 1156 домашних ферм по производству съедобных собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторов и 1666 ресторанов, торгующих собачьим мясом.

Ранее администрация столицы Вьетнама обратилась к гражданам с просьбой перестать употреблять в пищу собачье и кошачье мясо. По мнению властей, подобные кулинарные пристрастия вредят репутации Ханоя.