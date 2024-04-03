Появились первые кадры разрушений после землетрясения на Тайване

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Первые кадры после серии землетрясений, произошедших в Тайване, публикуют местные жители в соцсетях. У побережья островного государства зафиксированы несколько толчков, магнитуда которых достигла 7,5.

Сейсмическая активность спровоцировала цунами, которое дошло до побережья японского острова Енагуни, информировал телеканал NHK. Точная высота волны не объявлялась.

Ранее пресс-служба японского национального метеорологического управления сообщала, что второе мощное землетрясение произошло вблизи восточного побережья Тайваня. Подземные толчки зафиксированы менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6. В некоторых районах Тайбэя пропало электричество.

В марте в восточной части Японии зарегистрировали сейсмическую активность. Сила подземных толчков достигала 5,3, их эпицентр находился в префектуре Тотиги недалеко от Токио на глубине 50 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили жители в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио. В результате произошел сбой в энергоснабжении, в связи с чем временно остановили движение экспрессов между японской столицей и Аомори.