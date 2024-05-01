Появились кадры с места обрушения автомагистрали в Китае

Последствия обрушения автомагистрали в южной китайской провинции Гуандун попали в объектив камер очевидцев и журналистов. На появившихся в Сети кадрах заметно, что значительная часть дорожного полотна разрушена. На месте работают оперативные службы и полицейские.

Под грунтом оказались более десятка автомобилей. Судя по снимкам, большинство транспортных средств получили серьезные повреждения.

В результате обрушения автомагистрали по меньшей мере 18 автомобилей с людьми оказались под завалами. Прибывшие к месту ЧП спасатели извлекли из-под завалов 31 человека, пострадавших доставили в больницу. В результате ЧП погибли 19 человек.

По данным китайских СМИ, чрезвычайное происшествие произошло ночью в районе 02:10 по местному времени (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу — Дабу, соединяющей провинцию Гуандун с провинцией Фуцзянь. В настоящий момент движение по автомобильной трассе перекрыто. Причины обрушения участка дорожного полотна устанавливаются.