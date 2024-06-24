Появились кадры пожара на заводе, унесшего жизни 20 человек Yonhap: 20 тел нашли при пожаре на заводе по производству батарей в Южной Корее

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Крупный пожар вспыхнул на территории завода по производству литиевых аккумуляторов в городе Хвасон, расположенном к югу от Сеула в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap. Согласно публикации, на месте возгорания были найдены по меньшей мере 20 тел погибших.

Около 20 тел были обнаружены на месте пожара на заводе по производству литиевых аккумуляторов в Хвасоне, к югу от Сеула. Ранее днем в результате пожара уже погиб один рабочий и еще трое получили ранения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели пытаются потушить пламя уже более пяти часов. Предполагается, что большинство погибших были наемными рабочими из Китая. Еще минимум три человека числятся пропавшими без вести.

По данным агентства, на предприятии могло быть до 35 тысяч аккумуляторов. Взрывы батарей приводили еще к большему распространению огня. Власти Сеула уже ищут способы минимизировать экологический ущерб.

Ранее СМИ сообщали о крупном возгорании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино. На опубликованных кадрах видно, что огонь вспыхнул в главном корпусе учреждения. В окнах здания полыхает пламя, из них выбивается черный дым.