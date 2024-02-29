Поведение Китая по одному вопросу обеспокоило Россию NetEase: Россию беспокоит позиция Китая по газопроводу «Сила Сибири — 2»

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Некоторые действия Китая вызывают беспокойство в России, сообщило китайское издание NetEase. Аналитики отметили, что речь идет о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», которое не торопится начинать Пекин.

По нему российский газ будет поставляться через Монголию в Китай. Москва и Улан-Батор уже давно готовы начинать строительство ветки, однако китайское руководство игнорирует разговоры вокруг проекта в попытке добиться более выгодных условий, указали авторы материала.

По сравнению с позитивным отношением Монголии и России, позиция Китая не выглядит такой уж радужной, — резюмирует издание.

Ранее «Газпром» в четвертый раз за месяц установил новый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай. Представители компании напомнили, что поставки голубого топлива в КНР осуществляются по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Как утверждает глава «Газпрома» Алексей Миллер, в 2025 году компания намерена выполнить все контрактные обязательства по договору с Китаем. В частности, планируется доставить в КНР 38 млрд кубических метров газа.

При этом Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.