Постпред КНР заявил, что поставками оружия конфликт на Украине усугубляется

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия Киеву только усугубляют конфликт на Украине. Это может привести к еще большей конфронтации, отметил посол на заседании Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что мирно урегулировать конфликт можно другим способом. Для этого страны, имеющие влияние на текущую ситуацию, должны помочь началу диалога между Москвой и Киевом.

Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, — предупредил китайский постпред.

Ранее Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной. Наоборот, такие шаги Североатлантического альянса посеяли семена конфликта, отметил он. Дипломат также назвал Альянс зачинателем конфликтов в отношении суверенных государств, следствием которых становятся огромные потери среди мирных жителей.