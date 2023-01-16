Посольство в Непале подтвердило гибель четверых граждан РФ в авиакатастрофе

Фото: National News Agency of Nepal/XinHua/Global look Press

Посольство РФ в Непале подтвердило в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) гибель четверых россиян при крушении самолета в Покхаре. Сотрудники диппредставительства выразили соболезнования родным и близким погибших.

С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду — Покхара, трагически погибли в результате крушения самолета. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших, — говорится в сообщении.

Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара 15 января. Представитель перевозчика Пемба Шерпа подтвердил гибель всех 72 человек, находившихся на борту.

По данным Telegram-канал Mash, трое из четырех россиян, погибших при крушении самолета, летели вместе. По информации канала, это были преподавательница ростовского филиала ВГУЮ (РПА Минюста) Виктория Алтунина, ее муж предприниматель Виктор Лыгин и его троюродный брат Юрий. Четвертая россиянка Елена Бандуро была travel-блогером. По словам ее сестры, она ждала ребёнка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.