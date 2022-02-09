Посольство: смерть пяти россиян в Бангладеш не была насильственной

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Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в «День северных территорий» — так японцы называют южные острова Курильской гряды, сообщает РИА Новости. Митингующие начали собираться у генерального консульства России в Осаке около 09:00 по местному времени. К зданию также стянулись дополнительные отряды полиции.

Представитель ультраправых организаций зачитал манифест с призывом к РФ «вернуть незаконно оккупированные острова». Позднее по кварталу, где находится здание дипмиссии, начали ездить автомобили и микроавтобусы, выкрашенные в чёрный или серый...