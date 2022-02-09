Посольство: смерть пяти россиян в Бангладеш не была насильственной
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:37, 09 февраля 2022
Фото: Rosatom
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Смерть пяти россиян, работавших на строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш, не была насильственной и не связана с производственными травмами, говорится в сообщении российского посольства в Дакке в Facebook. Дипведомство контактирует с полицией страны и родственниками погибших.
В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти, — говорится в заявлении.
Посольство оформляет необходимые документы для отправки тел россиян на родину и выражает глубокие соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что пятеро граждан России, занятых на строительстве АЭС «Руппур» в провинции Пабна в Бангладеш, скончались за 11 дней. Возраст умерших составляет от 40 до 59 лет. Отмечается, что двое россиян умерли в медицинском центре около города Ишварди, где проходили лечение, тела ещё двоих были обнаружены в жилом комплексе, где проживают все работающие на объекте граждане РФ.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств их гибели.