Посольство РФ просит власти Шри-Ланки расследовать инцидент в отеле Посольство РФ просит власти Шри-Ланки расследовать случаи приставания к туристам

Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

Посольство России в Шри-Ланке обратилось к властям страны с просьбой провести надлежащее расследование и наказать виновных в домогательствах российских граждан в одном из отелей на острове. Инцидент произошел в гостинице Rainbow Surf Beach Hotel 14 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

Посольство получило жалобу от российских туристов в связи с инцидентом домогательства со стороны сотрудников отеля Rainbow Surf Beach Hotel, который произошел 14 февраля в этом отеле. В соответствии с жалобой, ночью неизвестный сотрудник отеля вошел в их номер, разделся и пытался совершить непристойный поступок, — цитирует агентство документ.

Дипмиссия ранее попросила сограждан подумать о возвращении на родину в связи с домогательствами в Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве. Конфликт, как подчеркивает посольство, стал не первым, произошедшим в этом отеле. Речь идет о конфликтной ситуации с тремя путешественницами из России, которые столкнулись с непристойным поведением и домогательствами со стороны сотрудников отеля. Инцидент перерос в рукоприкладство, а в самом отеле уже происходили подобные ситуации, о чем свидетельствуют жалобы постояльцев.

Ранее в Шри-Ланке сотрудник отеля проник в номер к российским туристкам, залез к ним голым в кровать и стал мастурбировать. Первый инцидент произошел в ночь на 8 февраля: одна из них проснулась от того, что сотрудник отеля гладит ее ногу, жаловаться она не стала. А второй — в ночь на 14 февраля. Тот же самый сотрудник проник ночью в номер, разделся, лег к россиянкам в кровать и стал на них мастурбировать.