Посольство разъяснило правила перемещения по Индонезии на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/cee8b0ba-5266-11eb-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Zuorong/Global Look Press

Российское посольство в Джакарте разъяснило новые правила перемещения по индонезийской территории из-за коронавируса. Об этом российская дипмиссия рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно новым правилам, которые действуют в Индонезии с 9 по 25 января 2021 года, для перелёта на Бали нужна будет справка с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, полученная не более чем за двое суток до путешествия. Детям до 12 лет тест сдавать не нужно. Тем, кто прибывает на остров наземным или водным видом транспорта, также нужно будет показать справку с отрицательным тестом на коронавирус.

Помимо этого в посольстве уточнили, что для перелётов по Индонезии нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья пассажира. При этом данные правила могут быть изменены по решению властей Индонезии.

Ранее власти Индонезии запретили въезд в страну для всех иностранных граждан в период с 1 по 14 января, чтобы упредить распространение нового штамма SARS-CoV-2, сообщал NEWS.ru.