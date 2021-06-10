Посольство проверит, передавал ли японец военные данные торгпредству РФ

https://static.news.ru/photo/c9f8083c-77b8-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency

В японских СМИ опубликовали ряд сообщений о том, что гражданин страны передал некие военные секреты сотруднику торгового представительства России на территории Японии. Посольство в Токио сообщило, что информация будет изучена и проверена, пишет ТАСС.

Как сообщили в российской дипмиссии, японца подозревают в передаче данных о военных технологиях, которые используются в стране.

Мы изучаем информацию по данному вопросу и по результатам отреагируем, — отметили дипломаты.

По информации местных СМИ, полиция Канагавы (префектуры в Японии) задержала предполагаемого преступника. Он якобы был экс-руководителем исследовательской компании.

В феврале этого года службы безопасности Великобритании начали проверку в отношении более 200 учёных королевства, подозреваемых в передаче Китаю секретных данных в области новейших вооружений. Исследователи подозреваются в нарушении «строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности» в стратегически важных областях враждебным государствам.