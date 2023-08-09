Посольство КНР в РФ перестало требовать отпечатки пальцев для выдачи визы

Фото: china-embassy.com

Посольство КНР в Москве

Посольство КНР в России освобождает россиян от необходимости сдачи отпечатков пальцев при получении однократной или двукратной визы, говорится на сайте дипломатического ведомства. Соответствующее решение вступает в силу с 9 августа и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что под изменения попадают разрешения на въезд для деловых (M), туристических (L) и семейных (Q2) целей. Также нововведения касаются транзитных виз (G) и виз для членов экипажей (C).

Италия, в свою очередь, ранее объявила о прекращении выдачи «золотых виз» для граждан России и Белоруссии. Речь идет о программе Investor Visa for Italy, по которой можно было получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции. О причинах подобного решения на данный момент не сообщается.

Ранее чтобы получить «золотую визу», россиянам и белорусам было необходимо инвестировать в итальянский стартап не менее €250 тысяч. Также разрешалось вкладываться в местные компании или благотворительность. Кроме того, виза выдавалась за покупку государственных облигаций на общую сумму в €2 млн. Уточняется, что решение о прекращении выдачи соответствующего документа принято в соответствии с рекомендациями Европейского союза.