«Поживем — увидим»: южнокорейский бизнес может помочь в восстановлении ДНР Зиновьев: южнокорейский бизнес может помочь в восстановлении новых регионов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем южнокорейский бизнес может быть приглашен к участию в восстановлении четырех новых субъектов России на взаимовыгодных условиях, заявил новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, передает ТАСС. Дипломат отметил, что в настоящее время важнее всего решить задачи, поставленные в ходе специальной военной операции (СВО).

По поводу участия южнокорейских компаний в восстановлении Украины, как говорится, поживем — увидим. Сначала надо решить те задачи, которые поставлены в ходе СВО. Потом в зависимости от конечного результата смотреть, кто и что будет восстанавливать. Может быть такое участие будет соответствовать российским интересам тоже, — заявил Зиновьев.

По его словам, Россия — это платежеспособный партнер, готовый предоставить многомиллиардные заказы для корейского бизнеса в различных областях.

Зиновьев также указал на возможные южнокорейские инвестиции в экономическое развитие Крыма. Он отметил, что пока нет конкретных приглашений, возможно, в будущем участие корейского бизнеса в этом регионе будет рассмотрено и приветствоваться.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению территории Украины от последствий военного конфликта обойдутся в €383 млрд, об этом говорится в докладе с обновленными подсчетами Еврокомиссии, Всемирного банка, ООН и властей Киева. В оценке учитывались разрушения, зафиксированные до 24 февраля 2023 года с даты начала специальной военной операции.