Посол в Японии призвал Токио не демонтировать отношения с Россией Посол РФ в Японии Галузин призвал прекратить санкционное давление и демонтаж отношений с Россией

Фото: Stanislav Kogiku/Aflo/Global Look Press

Курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию только отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, передает РИА Новости. Он также призвал Токио «к трезвому подходу и прекращению демонтажа российско-японских связей».

Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии, — сказал дипломат.

Он отметил, что враждебный курс Токио никак не повлияет на ход спецоперации РФ на Украине и российскую экономику, однако перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное будут только отдаляться.

Ранее сообщалось, что посла России в Японии Михаила Галузина отстранили от участия в памятных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Глава Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев назвал решение японских властей циничным использованием трагических страниц истории в политических целях.

Тем временем, рейтинг одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды рекордно упал за месяц с 52% до 36%. Отмечается, что это самый низкий показатель с момента его вступления в должность. Люди критикуют правительство за неэффективную борьбу с распространением COVID-19, а также за связи политика с организацией, которая сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ.